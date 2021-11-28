Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Maçtan Dakikalar
3. dakikada Rodriguez'in sol çaprazdan yerden gönderdiği topu Alim Öztürk düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 0-1
21. dakikada sol kanattan Muharrem'in ortasında Hamza'nın kafayla indirdiği topa Djibrila'nın vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada Hamza'nın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Eze, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. 1-1
36. dakikada Eze orta sahadan attığı uzun pasla topu Djibrila ile buluşturdu. Sol kanat üzerinden ceza sahasına gelen Djibrila'nın kaleciden dönen şutuna Hamza dokundu. Kale çizgisi üzerinde topu kaleci Burak çeldi.
44. dakikada penaltı kazanan Ümraniyespor'da Rodriguez topu ağlara yolladı. 1-2
74. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eze'nin sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2
90+1. dakikada kendi yarı sahasında aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Eze, ceza sahasına girerek plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
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