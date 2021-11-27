Haberler TFF 1.Lig Samsunspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Samsunspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Samsunspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 13:37
Samsunspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

👉 SAMSUNSPOR - ADANASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

TFF 1. Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Samsunspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Adanaspor maçı 27 Kasım Cumartesi günü günü günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

DİĞER
38 yıllık büyük aşk Esra Erol’da mutlu sonla bitti! Esra Erol aşıkları canlı yayında evlendirdi!
Usta sanatçı Orhan Gencebay'dan dikkat çeken açıklama: Yüksek faizle Türkiye'yi soymak istiyorlar
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor