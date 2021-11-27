Haberler TFF 1.Lig Boluspor sahasında kazandı | Boluspor 3-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Boluspor sahasında kazandı | Boluspor 3-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Beypiliç Boluspor, evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Beypiliç Boluspor 3-1 kazandı. Beypiliç Boluspor'a galibiyeti getiren goller 32. dakikada Dejvi Bregu, 45+1 ve 65. dakikalarda Kabongo Kassongo'dan geldi. Eyüpspor'un tek golünü ise 56. dakikada penaltıdan Umut Bulut kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 18:59 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 19:00
Boluspor sahasında kazandı | Boluspor 3-1 Eyüpspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Boluspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Bregu, 45+1 ve 65'te Kasongo kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise 56'da penaltıdan Umut Bulut'un ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Boluspor'un 3 maçlık galip gelememe serisi son buldu ve 16 puana yükseldi. Eyüpspor ise 2 maçtır kazanamıyor ve 27 puanda kaldı.

Ligin 15. haftasında Boluspor deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Eyüpspor ise İstanbulspor'a konuk olacak.

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