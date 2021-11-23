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Pote veda etti

Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, Mickael Pote'nin futbolu bıraktığını açıkladı. Laleci, "Balıkesir maçından önce ben biliyordu, sonra da kendisi aktif futbola veda ettiğini açıkladı" dedi. Pote, 2015-2016 ve 2016- 2017'de Adana Demirspor formasıyla 1. Lig'de gol krallığı tahtına oturmuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 06:50
Pote veda etti
Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, Mickael Pote'nin futbolu bıraktığını açıkladı. Laleci, "Balıkesir maçından önce ben biliyordu, sonra da kendisi aktif futbola veda ettiğini açıkladı" dedi. Pote, 2015-2016 ve 2016- 2017'de Adana Demirspor formasıyla 1. Lig'de gol krallığı tahtına oturmuştu.
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