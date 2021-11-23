Pote veda etti

Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, Mickael Pote'nin futbolu bıraktığını açıkladı. Laleci, "Balıkesir maçından önce ben biliyordu, sonra da kendisi aktif futbola veda ettiğini açıkladı" dedi. Pote, 2015-2016 ve 2016- 2017'de Adana Demirspor formasıyla 1. Lig'de gol krallığı tahtına oturmuştu.
Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, Mickael Pote'nin futbolu bıraktığını açıkladı. Laleci, "Balıkesir maçından önce ben biliyordu, sonra da kendisi aktif futbola veda ettiğini açıkladı" dedi. Pote, 2015-2016 ve 2016- 2017'de Adana Demirspor formasıyla 1. Lig'de gol krallığı tahtına oturmuştu.