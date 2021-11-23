Eyüp kaç Samsun tut

TFF 1. Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi, 19'da Umut'un pasında Timur'un 20 topu ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti. 28'de Mazague'nin Tomane'yi düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Tomane gole çevirdi ve Samsunspor skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 berabere bitti.



90+2'DE DİREĞE TAKILDI

54'te Mezague'nin pasında Dibba, kaleciyle karşı kaşıya pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-1. Samsunspor bu gole 65'te Cihan ile yanıt verdi. 90+2'de samsunspor'da Tomane'nin şutu direğe takıldı. Mücadele 2-2 sona erdi. Eyüpspor puanını 27'ye yükseltip zirve takibini sürdürdü, Samsunspor ise 16 puana çıktı.