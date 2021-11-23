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Eyüp kaç Samsun tut

TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Eyüpspor’un Timur ve Pa Dibba ile bulduğu gollere Samsunspor Tomane ve Cihan’la yanıt verdi. Maç berabere bitti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 06:50
Eyüp kaç Samsun tut

TFF 1. Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Eyüpspor, sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi, 19'da Umut'un pasında Timur'un 20 topu ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti. 28'de Mazague'nin Tomane'yi düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Tomane gole çevirdi ve Samsunspor skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 berabere bitti.

90+2'DE DİREĞE TAKILDI
54'te Mezague'nin pasında Dibba, kaleciyle karşı kaşıya pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-1. Samsunspor bu gole 65'te Cihan ile yanıt verdi. 90+2'de samsunspor'da Tomane'nin şutu direğe takıldı. Mücadele 2-2 sona erdi. Eyüpspor puanını 27'ye yükseltip zirve takibini sürdürdü, Samsunspor ise 16 puana çıktı.

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