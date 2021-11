Bandırma fırtınası

Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Bandırmaspor, Kocaelispor'u tek golle geçti. 26'da uzun topta defans arkasına sarkan Kocaelispor'da Benhur, uygun pozisyonda topu dışarı gönderdi. 28'de Levent'in ceza alanı içine çıkardığı topla, kale önünde buluşan Doğan Can uygun pozisyonda topu dışarı vurdu. 30'da Bandırmaspor, Mehmet'in golüyle öne geçti. Keny'in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. İkinci yarıda da takımlar girdiği pozisyonları gole çeviremeyince Bandırmaspor, 3 puanın sahibi oldu. Yenilmezlik serisini dört maça çıkartan Ban-Ban, zirve takibini sürdürdü. 20 puanda kalan Kocaeli ise yarışta yara aldı.