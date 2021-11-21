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Dadaş bir harika

Bolu’yu konuk eden BB Erzurum, Novikovas, Eren ve Hasek’in golleriyle kazandı. İç sahada üst üste 4. maçını kazanan mavi-beyazlılar, puanını da 25’e yükseltti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 06:50
Dadaş bir harika
SPOR Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren BB Erzurumspor, Boluspor'u üç golle geçti. 14'te Novikovas'ın sert şutunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 1-0. 27'de kaleciden dönen topu tamamlayan Eren, farkı ikiye çıkarttı: 2-0. Boluspor, 67'de Bregu'nun golüyle umutlanırken; 89'da Hasek düzgün ve sert vuruşu ile 3-1'i getiren isim oldu. Son sözü ise 90+3'te penaltıdan yine Bregu söyledi: 3-2. İç sahadaki son dört maçından zaferle ayrılan BB Erzurumspor, 25 puanla takibini sürdürdü. Boluspor ise 13 puanda kaldı.
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