Adanaspor Ankaragücü: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanspor'da Celil ceza sahasına sokulup İsmail'e pas verdi. İsmail ceza sahası içerisinde topu kontrol etti ancak Ankaragücü savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
17. dakikada kullanılan serbest vuruşta Eren Derdiyok ceza sahasında kafayla topu Ariyibi'nin önüne indirdi. Ariyibi bekletmeden şutunu çekti. Top Adanspor defansına çarparak uzaklaştı.
27. dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor'da İsmail, ceza sahası içine yerden pas verdi. Topla buluşan Celil bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak defansa çarparak az farkla kornere çıktı.
28. dakikada Adanaspor'da köşe vuruşunu kullanan Fıratcan, Thomas'a pas verdi. Thomas ceza sahası dışındaki Celil'e pasını aktardı. Celil'in bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Akın'da kaldı.
47. dakikada Adanaspor'da serbest vuruşu kullanan Celil, ceza sahasına ortasını açtı. Fıratcan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
52. dakikada Ankaragücü'nde atağa çıkan Eren topla birlikte ilerleyerek pasını ceza sahası içerisinde bulunan Ariyibi'ye gönderdi. Ariyibi'nin sert şutunda top kaleci Karacic'te kaldı.
57. dakikada Fıratcan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Ankaragücü savunmasında Sinan topu uzaklaştırmak istedi. Ancak top ağlarla buluştu. 1-0
82. dakikada Geraldo sol kanattan yerden ortasını açtı. Topla buluşan Ali Kaan bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Goran topu kornere çeldi.
90+2. dakikada Geraldo'nun sol kanattan ortasında topa yükselen Sinan, Adanaspor'da Evren'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı düdüğünü çaldı.
90+4. dakikada Ankaragücü'nde penaltı vuruşunu kullanmak üzere Nadir topun başına geçti. Nadir'in şutunda kaleci Karacic sol köşeye yatarak gole izin vermedi.
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