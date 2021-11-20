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Menemenspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Menemenspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 13:17
Menemenspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. Menemenspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENEMENSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Balıkesirspor maçı 20 Kasım Cumartesi günü günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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