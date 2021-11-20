Menemenspor - Balıkesirspor: 2-1

Spor Toto 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Nasadoge Menemenspor, evinde son sıradaki Balıkesirpor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 11'inci dakikada Ahmet ve 52'nci dakikada Emre kaydederken, Balıkesirspor'un tek golü Nwankwo'dan geldi.



11'inci dakikada sağ kanattan gelişen Nasadoge Menemenspor atağında Abdullah ile verkaç yapan Ahmet Sagat, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek düz bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.



29'uncu dakikada Nasadoge Menemenspor yarı sahasından Abdullah Aydın'ın uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet Sağat'ın sert vuruşu, kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı.



45+3'üncü dakikada gelişen Menemenspor atağında Sinan Akgül'ün sağ kanattan açtığı ortada topa dokunan Muhammed kaleciyi geçemedi, kaleciden dönen topa dokunan Rasheed savunmaya takıldı.



52'nci dakikada sol kanattan yüklenen Menemenspor'da Rasheed'in pasıyla ceza sahası yayının önünde topla buluşan Emre Özer, plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.



63'üncü dakikada Doğa İşeri'nin ceza sahasına attığı uzun pasta Kethevoama'nın indirdiği topa gelişine vuran Nwankwo, farkı 1'e indirdi: 2-1.



80'inci dakikada sağ kanattan İbrahim Çolak ile köşe vuruşu kullanan Balıkesirspor'da, ceza sahasına gelen topa kafa vuruşuyla kaleye yönlendiren Abraham'ın pozisyonunda meşin yuvarlak sağ direk dibinden oyun alanını terk etti.



Karşılaşma, 2-1 ev sahibi Nasadoge Menemenspor'un galibiyetiyle sona erdi.