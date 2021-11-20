"Herkes stada"

Spor Toto 1. Lig'de çıkış arayan Denizlispor, yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Yeşilsiyahlı ekibin başkanı Mehmet Uz, Ankara Keçiörengücü maçında taraftarları tribünleri doldurmaya ve takıma destek vermeye davet etti. Mehmet Uz, yaptığı açıklamada maçı kazanmaktan başka düşünceleri olmadığını ifade ederken; bu maçta en büyük desteği taraftardan beklediğini ve bu destekle kazanacaklarına inandığını dile getirdi.



ZORLU GÜNLERİ AŞACAĞIZ

Uz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Keçiörengücü maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Tribünleri doldurarak maçın bitiş düdüğüne kadar takımımıza destek vermesi en büyük arzumuz. Bundan önce evimizde oynadığımız maçlarda taraftarlarımızın verdiği desteğin önemini ve bunun skorlara yansıdığını gördük. Devamını istiyoruz. Bu zorlu günleri aşmamız gerekiyor. Taraftarlarımıza tribünleri doldurarak takımımıza destek vermesi çağrısında bulunuyorum."