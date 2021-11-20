Bursaspor İstanbulspor : 2-4 | MAÇ SONUCU

Maçtan dakikalar
7. dakikada Massimo Bruno klas bir çalımla ceza sahasına girip topu kale önündeki Batuhan Kör'e çıkarttı. Tek vuruş deneyen Batuhan Kör, topa istediği gibi vuramadı.
18. dakikada Jetmir Topalli sağ kanattan sürdüğü topu ceza sahası içinde kale önüne çıkarttı. Muammer Sarıkaya'ya ise topa sadece dokunmak kaldı ve İstanbulspor öne geçiren golü kaydetti. 0-1
20. dakikada Muammer Sarıkaya ceza sahasına çevrilen topta yine boş kaleyi rahat gördü ve ilk golün benzeri bir golle takımının farkı ikiye çıkartmasını sağladı. 0-2
25. dakikada Ali Yaşar, ceza sahası içinde topla buluşur buluşmaz kaleyi yokladı. Kaleci Erhan Erentürk pozisyonda başarılı olan isim oldu.
28. dakikada Namiq Alasgarov'un sağdan kestiği ortaya iyi yükselen Batuhan Kör, topu kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. 1-2
42. dakikada Melih Kabasakal, güzel çalımlarla sol kanattan kaleye yaklaştı. Şutu kaleye paralel gitti. Kaleci Erhan Erentürk de tek yumrukla topu uzaklaştırdı.
45. dakikada Jetmir Topalli ceza sahasına üst üste çalımlarla girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3
55. dakikada Elton Acolatse bireysel çabasıyla ceza sahasına sarktı. Vuruşu az farkla auta gitti.
69. dakikada Taha Altıkardeş rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
77. dakikada İbrahim Yılmaz, ceza sahasına iyi sarktı. Ethemi ile duvar pası yapan İbrahim, topu şık bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-4
82. dakikada Massimo Bruno, Vefa Temel'in asistini iyi değerlendirdi ve güzel vurtuşla topu ağlara gönderdi. 2-4
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