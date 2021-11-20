Haberler TFF 1.Lig BB. Erzurumspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

BB. Erzurumspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. BB. Erzurumspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB. Erzurumspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 12:15 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 12:16
BB. Erzurumspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

BB ERZURUMSPOR - BOLUSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

TFF 1. Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. BB Erzurumspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, BB. Erzurumspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB ERZURUMSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Boluspor maçı 20 Kasım Cumartesi günü günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

DİĞER
UEFA, tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kaçıncı sırada?
Ankara'daki rüşvet operasyonunda 10 kişi tutuklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor