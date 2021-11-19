Çıkış zamanı

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor'la karşılaşacak Bursaspor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Milli aradan önce oynanan son maçta Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmayla yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Arayı iyi geçirdiklerini belirten Teknik Direktör Özcan Bizati, "Sakatlıkları bulunan Mehmet Uğurlu ve Ramazan Keskin ve ile milli takımdaki arkadaşlarımız dışında tam kadroyduk. Sıkı bir çalışma ortamı oldu. Son derece keyifli ve verimli geçirdik" diye konuştu.



TAKTİK ÇALIŞTI

Oyuncuların taktiksel bağlılığı üzerine idmanlar yaptıklarını kaydeden Özcan Bizati, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son maçlarda iyi olan oyunumuzu daha da üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bu da taktiksel olarak gelişimle alakalı. Bunun üzerinde epey durduk. İdmanda yaptığımız uygulamaların sahaya yansımasını İstanbulspor maçında göreceğiz. Son yenilgiden önce 3 maçlık bir seri yakalamıştık. Ardından aldığımız Kocaelispor yenilgisini unutturmak istiyoruz. Bunu da İstanbulspor'u yenerek ve yeni bir seri başlatarak yapacağız."