Timsah coşacak

Milli araya Kocaelispor yenilgisiyle giren Bursaspor, İstanbulspor maçıyla bu mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Timsahlar'ın 26 yaşındaki ikinci kaptanı Luka Capan, Süper Lig hedefi için camiaya söz verdi. Hırvat stoper, "Buraya Süper Lig'de olma hedefiyle geldim. Belki başlangıçta istediğimizi alamadık ama ilerleyen zamanlarda daha fazla puan alabileceğimize inanıyorum. Kocaelispor'a karşı da iyi oynadık ancak skor istediğimiz gibi olmadı. 1 kişi eksiktik. Bu yüzden daha da zordu. Böyle oynamaya devam etmek zorundayız. Performansımız devam ederse her şey daha güzel olacak" diye iddialı konuştu.