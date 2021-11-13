Ankaragücü dönüyor

SporToto 1. Lig'de zirveye yerleşen Ankaragücü'nde, Başkan Faruk Koca önemli açıklamalar yaptı. 110 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını hatırlatan Koca, "Medyanın önceliği tabii Süper Lig ama 1. Lig'deki heyecan daha fazla. 10'dan fazla şehir takımı var. Ankaragücü'nün olması gereken yer Süper Lig. Üç büyüklerden sonra Süper Lig'de en fazla maça çıkan dördüncü kulübüz. Şu anda lideriz ve mutluyuz. Milli arayı daha da iyi değerlendireceğiz. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim, biz hak ederek Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.