TFF 1. Lig ve 2. Lig maç sonuçları (12. hafta)

İstanbulspor, yoğun sis nedeniyle ertelenen maçta Menemenspor'u 3-2 yenerek 16 puana ulaştı.



Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta maçında Boluspor ile Bandırmaspor sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.



Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesinden kopmak istemeyen Eyüpspor, İzmir deplasmanında Altınordu'yu 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. İstanbul temsilcisine galibieyeti getiren golleri Pa Dibba ve Yalçın Kılınç kaydetti. Altınordu ise 10 puanda kaldı.



SAMSUN NİHAYET

Ligde dört maçtır galibiyete hasret olan Samsunspor, Manisa FK'yı evinde 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin 65. dakikasında Hasan'ın pasında sol ayağıyla net bir vuruş yapan Fofana takımına galibiyeti getirdi. Manisa FK'de 67'de Orgill oyundan atıldı. Dört haftalık aranın ardından kazanan Samsunspor, puanını 15'e çıkartarak nefes aldı.



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Akhisarspor, evinde Nazilli Belediyespor'u 4-0'la geçerek 2'de 2 yaptı. Galibiyeti getiren goller Bertuğ (2), Cihat ve Bora'dan geldi. Akigolar bu sonuçla puanını 13'e çıkartmayı başardı.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Hekimoğlu Trabzon, 11'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 5-1 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, 25 puanla zirvedeki yerini korudu.