Balıkesirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

6 puanla ligin dibinde yer alan Marmara ekibi Balıkesirspor, evinde kazanarak nefes almak istiyor. Geçtiğimiz hafta Altınordu'yu yenen Adanaspor ise çıkışını sürdürme peşinde.

BALIKESİRSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Balıkesirspor - Adanaspor maçı 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele Balıkesir'de, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BALIKESİRSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Adanaspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.