Zaman lazım

Yaşadığısakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kalan Samsunspor'un Karadağlı oyuncusu Vukan Savicevic, ligdeki durumunun düzeleceğini söyledi. Yerel basından Halk Gazetesi'ne konuşan 27 yaşındaki maestro, "Formamdan uzun süre uzak kaldım. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. En kısa sürede yüzde 100 hazır olmam gerekiyor. Takımımızın biraz zamana ihtiyacı olduğu görüşündeyim. 20'ye yakın yeni oyuncuyla birlikte yeni bir teknik direktör geldi. Futbolda kaliteli oyun oynamak ve olumlu sonuçlar almak bazen zaman alıyor. Özgüvenimizi geri kazanmaya ihtiyacımız var ve bununla birlikte güzel sonuçlar da gelecektir" ifadelerini kullandı.