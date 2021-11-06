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Samsunspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Samsunspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 11:21
Samsunspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

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TFF 1. Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Samsunspor - Manisa FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Manisa FK maçı 6 Kasım Cumartesi günü günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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