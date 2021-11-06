Boğa'ya sis engeli

TFF1. Lig'de İstanbulspor ile Menemenspor'un mücadelesi sis engeline takıldı. İlk yarısı ev sahibi İstanbulspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle yaklaşık 25 dakika geç başladı. Ancak oynama ısrarları sonuç vermedi, 63'te mücadelenin hakemi Burak Pakkan soyunma odasına gitti ve maçı erteledi. İstanblulspor'un gollerini 33'te Valon Ethemi ve 37'de Jetmir Topalli kaydetti. Sis nedeniyle hakem tarafından ertelenen karşılaşma, bugün aynı saatte kaldığı yerden devam edecek.