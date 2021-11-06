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Boğa'ya sis engeli

İstanbulspor ile Menemen’in İstanbul’da karşı karşıya geldiği maç ev sahibi ekip 2-0 öndeyken 63. dakikada sis nedeniyle ertelendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Boğa'ya sis engeli
TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile Menemenspor'un mücadelesi sis engeline takıldı. İlk yarısı ev sahibi İstanbulspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle yaklaşık 25 dakika geç başladı. Ancak oynama ısrarları sonuç vermedi, 63'te mücadelenin hakemi Burak Pakkan soyunma odasına gitti ve maçı erteledi. İstanblulspor'un gollerini 33'te Valon Ethemi ve 37'de Jetmir Topalli kaydetti. Sis nedeniyle hakem tarafından ertelenen karşılaşma, bugün aynı saatte kaldığı yerden devam edecek.
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