Altınordu-Eyüpspor: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'de 12'nci hafta mücadelesinde Altınordu evinde 1-0 öne geçtiği maçta zirve yarışı veren Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip 12'nci dakikada Ahmet İlhan'ın golüyle öne geçerken, konuk takım 39'uncu dakikada Dibba ve 81'inci dakikada Yalçın'ın golleriyle galibiyete uzandı: 1-2. Bu puanla üst üste 4'üncü yenilgisini alan Altınordu 10 puanla düşme hattında kalırken, Eyüpspor 3'te 3 yaparak 26 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Cenk Ahmet'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Umut Bulut, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu yandan auta yolladı.

12'nci dakikada Altınordu öne geçti. Metehan'ın ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ahmet İlhan, meşin yuvarlağı uzak köşeye yolladı: 1-0.

21'inci dakikada sol çaprazdan Cenk Ahmet'in şutunda kaleci Ali Emre'nin çeldiği topu boş pozisyonda Dibba üstten dışarı attı.

28'inci dakikada soldan Muhammed'in sert şutunda kaleci Ali Emre topu son anda kornere tokatladı.

30'uncu dakikada Altınordu ceza sahasında oluşan karambolde Gökcan vurdu, Ali Emre topu çizgiden çıkardı.

39'uncu dakikada Eyüpspor skora denge getirdi. Gökcan'la paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Dibba çok sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

65'inci dakikada konuk ekip atağında Cenk Ahmet ceza sahası dışından sert vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti.

81'inci dakikada Eyüpspor öne geçti. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Cenk Ahmet ceza sahasına doldurdu, arka direkte Yalçın topa ayak koyarak takımını öne geçirdi: 1-2.

90'ıncı dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden Rıdvan'ın dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden oyun alanını terk etti. Eyüpspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.