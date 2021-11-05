TFF 1. Lig'de İstanbulspor - Menemenspor maçı sisten dolayı ertelendi! Maç kaldığı yerden ne zaman devam edecek?

TFF 1. Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor - Menemenspor müsabakasında yoğun sis nedeniyle ertelendi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 23. dakikasında sahaya yoğun sis çöktü. Maçın hakemi Burak Pakkan, iki takımın kalecilerini yanına çağırarak, görüşte sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını sordu. Etkisini arttıran sisin dağılması beklendi.

5 dakika ara verilen müsabaka, sisin dağılmasıyla 28. dakikadan itibaren devam etti.

62. DAKİKADA ERTELENDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında da sis devam edince karşılaşmaın hakemi Burak Pakkan mücadeleyi erteledi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaya yarın kaldığı dakika ve şartlarda devam edilecek. Karşılaşmanın başlama saati 12.30 olarak belirlendi.