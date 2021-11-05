Alt liglerden haberler (05.11.2021)

Bursaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Son 3 maçı 2'şer farkla kazanmayı başaran yeşil-beyazlılarda moraller çok yüksek. Teknik Direktör Özcan Bizati, "Ligde kolay maç yok. Kocaeli güçlü takım ama artık bize durmak yok. Kazanarak gideceğiz" dedi.

BURSASPOR'DA İSTİFA ŞOKU!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da istifa şoku yaşandı. Dış İlişkiler ve Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İlker Batu Demirtaş görevinden istifa ettiğini duyurdu. Demirtaş, açıklamasında "Yönetim kurulu üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" dedi.

ALTINORDU'DA ALİ DERE SEVİNCİ

Altınordu'da sol kanat oyuncusu Ali Dere'nin iyileşerek takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Erzurum, Ümrahiye ve Adana maçlarını kaçıran 29 yaşındaki futbolcunun yarınki Eyüpspor karşılaşmasında kadroda yer alacak.

EN ZOR MAÇ BALIKESİR'LE

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Balıkesir maçının sezonun en zor karşılaşması olacağını söyledi. Tecrübeli hoca, "Çok korner atıyorlar. Mücadeleyi bırakmıyorlar. Takımda playoff oynamış 4-5 oyuncu var. Çıkış maçı olarak görüyorlar. En zor maçımız olacak" dedi.

BOLU'DA AYRILIK

Boluspor, Onoriode Marshal Odah ile yollarını ayırdı. Kırmızıbeyazlı kulüpten yapılan açıklamadı, sezon başında alınan ancak istediğini bulamadığı 29 yaşındaki Nijeryalı forvetin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini resmi internet sitesinden duyuruldu.

1-0 YENİLMEK BİZİ ÇOK ÜZÜYOR

Menemen Teknik Direktörü Cenk Laleci, mütevazı bir takım olduklarını söylerken deplasmanda alınan yenilgilerden bahsetti. Laleci, "Deplasmanda hep 1-0'la kaybediyoruz. Bu bizi daha fazla üzdü. Bunun için de çalışma yaptık. G.Birliği maçı zor olacak ancak kazanmaya gideceğiz" diye konuştu. Başkanlarının kendi çabasıyla kadro kurduğunu söyleyen Laleci, "Bu ligde ilk kez oynayanlar var. Uyum sağladılar. Artık başa baş oynuyoruz" dedi.

YASİN İLE HASAN'IN SORUNU KALMADI

Fuat Çapa, takım kaptanları Yasin Öztekin ile Hasan Kılıç arasındaki sorunun daha önce çözülmesi gerektiğini söyledi. İki futbolcuyla 45 dakika toplantı yaptığını aktaran Çapa, "Olayı ilk günkü gibi konuştuk Dinledikten sonra neler yapmaları gerektiğini konuştuk. 2 kaptanımız toplantıdan sarılarak çıktılar. Çıkınca da birlikte yemeğe gittiler. Şu anda ortam çok güzel. Artık hem oyun hem de sonuç olarak iyi şeyler yapmalıyız" dedi.