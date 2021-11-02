Zirve ateşi

TFF 1. Lig'de haftalar geçtikçe heyecan daha da üst seviyeye taşınıyor. Ligin 12. haftası ise tam anlamıyla bir zirve mücadelesine sahne olacak. Ligdeki ilk yenilgisini bu hafta Eyüpspor deplasmanında alan Ankaragücü, ligi kasıp kavuran ve namağlup olarak liderlik koltuğunda oturan Ümraniyespor'u konuk edecek.



3. KEZ RAKİPLER



6 Kasım Cumartesi günü karşılaşacak iki takımın arasında sadece 3 puan var. Averajda ise Ümraniyespor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Ankaragücü'nün 11 averajı bulunurken; İstanbul ekibi 17 gol averajına sahip. İki ekip daha önce ise iki kez birbiriyle karşılaştı. 2017-2018 sezonundaki ilk mücadeleyi Ankaragücü (2-1) kazanırken; ikinci maç ise berabere (1-1) bitti.



YENİLMEZLERİN MAÇI



Mücadele öncesi iki ekiple ilgili bir istatistik dikkat çekiyor. Ankaragücü ligde evinde 5 maçtır kaybetmezken; Ümraniyespor'un dış sahada 6 maçtır bileği bükülmüyor.