Stajyerle yürümez

Gençlerbirliği Basından Sorumlu Asbaşkanı Muammer Akyüz, İstanbulspor'a 2-0 yenildikleri maçın hakemini eleştirdi. Akyüz, yaptığı açıklamada, İstanbulspor mağlubiyetiyle 5 maçlık yenilmezlik serilerinin sona erdiğini hatırlatarak, "Genel anlamda maçta kazanacak bir futbol oynadığımız söylenemez. Ancak maçın bariz şekilde önüne geçen hakemi konuşmadan geçmek, futbol ciddiyeti ile bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulundu. "Ömer Faruk Turtay isimli hakem, sanki bu maçı oynatmamak üzere sahaya çıkmış." ifadelerini kullanan Akyüz, şöyle devam etti: "Bu ligi stajyer hakemlerle yürütme alışkanlığından vazgeçsinler. Bu lig, hakem okulu değil. Bu hakemlerle ileride çok büyük futbol skandalları yaşanacağını görüyoruz. Lütfen daha deneyimli ve daha iyi hakemlerin atanmasını istiyoruz."
DERBİ STARTI VERİLDİ
G.Birliği, 7 Kasım Pazar günü Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Son karşılaşmada görev yapan oyuncular, koşu çalışması; diğer gruptakiler ise dar alanda top kapma ve paskoordinasyon çalışması yaptı