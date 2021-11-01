Müthiş dadaş

TFF 1. Lig'in 11'inci haftasında BB Erzurumspor, sahasında Balıkesirspor'u 2-1 mağlup etti. 23'te Olanare'nin pasında Eren, önünden geçen topa dokunamayınca geriden gelen Malle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0. 41'de Erzurumspor atağında Eren'in ceza yayı üzerinden sert şutu filelerle buluştu: 2.



SKORU KORUDU

Devre bu şekilde geçilirken; 67'nci dakikada sağ taraftan Abdulkadir'in ortasına arka direkte çok iyi yükselen İbrahim'in kafa vuruşu ağlara gitti. 2-1. Son anlarda skoru korumayı başaran BB Erzurumspor, sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon evinde 6. maçında 5. kez kazanan mavi-beyazlılar, puanını 22'ye yükseltti. Balıkesirspor ise 6 puanla son sırada kaldı.