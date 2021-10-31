Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 13:15
Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

GENÇLERBİRLİĞİ - İSTANBULSPOR MAÇNI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

TFF 1. Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Gençlerbirliği ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı 31 Ekim Pazar günü saat 19:00'da TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.

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