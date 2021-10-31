Dev maç Eyüp’ün

TFF 1. Lig'in 11. haftasında harika bir maç geride kaldı. Şampiyonluk kovalayan Eyüpspor ile Ankaragücü, İstanbul Eyüp Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma çok dengeli başladı ve takımlar pozisyona girmekte zorlandı. 81. dakikada Pa Dibba'nın pasında Umut Bulut fileleri havalandırmayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 85. dakikada Caner Hüseyin Bağ'ın asistinde Muhammed Akarslan skoru 2-0 taşıdı ve 3 puanı getirdi. Eyüpspor, puanını 23'e çıkarmayı başardı. Ankaragücü ise bu sezon ilk yenilgisini Eyüpspor'a karşı aldı. Sarı-lacivertliler 24 puanda kaldı.