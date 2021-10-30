TFF 1. Lig'den aktüel haberler (30.10. 2021)

1. Lig'de yarın Kocaelispor'u konuk edecek olan Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, taraftarları bu maçta tribünlerde görmek istediklerini söyledi.



Türkiye Kupası'nda tur atlayan 2.Lig ekibi Nazilli, lige döndü. Ligde son 3 maçından beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, yarın Isparta Spor'u da yenmek istiyor.



Altınordu'da Ahmet İlhan, Türkiye Kupası'nda ellerinden geleni yapıp gidebildikleri kadar gitmek istediklerini kaydetti. Taraftarlardan destek istedi.



Lig lideri Ümraniye'nin 4 golle en skorer ismi olan Del Valle, "Belli bir rakam hedeflemiyorum. Sezon sonuna kadar atabildiğim kadar gol atmak istiyorum" dedi.