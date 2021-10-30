Fark kapanacak

KENDİMİZE İNANIYORUZ
Usta çalıştırıcı, iç sahada yapacakları karşılaşmalarda taraftarlardan destek beklediklerini sözlerine ekledi. Öte yandan takımın skorer isimlerinden Arvydas Novikovas, iyi bir kadroya sahip olduklarını söyledi. 30 yaşındaki Litvanyalı orta saha "Önümüzde zorlu bir takvim var. Balıkesir maçından sonra tempoyu biraz yükseltmemiz gerekecek. Ama süreci galibiyetlerle tamamlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. Öte yandan henüz golle tanışamayan forvet Eren Tozlu, Balıkesir sınavında şeytanın bacağını kırmak istediğini kaydetti.
Erzurumspor, bu sezon 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. 15 golün 5'i Novikovas'tan geldi.