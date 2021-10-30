Haberler TFF 1.Lig Fark kapanacak

Fark kapanacak

Erzurum’un hocası Sözeri, “Balıkesirspor maçıyla yeni bir seri başlatmak istiyoruz Kendi evimizde oynayacak olmak bizim için avantaj. Zirve ile farkı eriteceğiz” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Fark kapanacak
TFF 1 Lig'de 4. sırada yer alan Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, ligder Ümraniyespor ile aralarında 5 puan olduğuna dikkati çekerek, "Pazar günü (yarın) oynayacağımız Balıkesirspor maçıyla yeni bir seri başlatmak istiyoruz. Üst üste 2 maçı evimizde oynayacak olmak bizim için avantaj. Bu süreçte hem zirve ile farkı kapatıp hem de öz güven kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Son haftalarda iniş çıkışlı bir grafik çizdiklerini dile getiren Sözeri, "Bu grafiği sürekli olarak yukarı taşıyabilmek için çalışıyoruz" dedi.

KENDİMİZE İNANIYORUZ
Usta çalıştırıcı, iç sahada yapacakları karşılaşmalarda taraftarlardan destek beklediklerini sözlerine ekledi. Öte yandan takımın skorer isimlerinden Arvydas Novikovas, iyi bir kadroya sahip olduklarını söyledi. 30 yaşındaki Litvanyalı orta saha "Önümüzde zorlu bir takvim var. Balıkesir maçından sonra tempoyu biraz yükseltmemiz gerekecek. Ama süreci galibiyetlerle tamamlayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. Öte yandan henüz golle tanışamayan forvet Eren Tozlu, Balıkesir sınavında şeytanın bacağını kırmak istediğini kaydetti.

Erzurumspor, bu sezon 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. 15 golün 5'i Novikovas'tan geldi.

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