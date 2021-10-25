Timsah’ın dönüsü

Spor Toto 1. Lig'in ilk 4 haftasını yalnızca bir puanla kapatan Bursaspor, çıkışa geçti. Geçtiğimiz hafta taraftarı önünde Boluspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden yeşil-beyazlılar, dün de Balıkesirspor'a şans tanımadı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Timsah, 29. dakikada Namiq Alasgarov'un golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci 45'te Balıkesirspor etkili hücumlara çıktı. 59'da Cumali Bişi'nin ortasında Sedat Dursun'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 82'de son sözü Batuhan söyledi. Genç futbolcu, ceza sahasında düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 0-2. Özcan Bizati'nin öğrencileri, bu sonuçla puanını 11 çıkardı. Balıkesirspor ise 6 puanda son sırada kaldı.