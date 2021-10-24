Kocaelispor Gençlerbirliği 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada Kocaelispor 10. dakikada Ndlovu'nun golüyle öne geçerken, Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Gökhan Gül ve 90+1. dakikada Dmytro Grechyshkin kaydetti.

Bu sonucun ardından 4 maç sonra kaybeden Kocaelispor 16 puanda kaldı. Üst üste 3. galibiyetini alan Gençlerbirliği ise 14 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor, Denizlispor deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise Ankara'da İstanbulspor'u ağırlayacak.





