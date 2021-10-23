Yılport Samsunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
32'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Orhan, topu ceza sahası önündeki Novikovas'a verdi. Bu oyuncunun şutu yandan auta çıktı.
35'inci dakikada Samsunspor kontra atağında Fofana topu Yasin'in önüne bıraktı. Yasin'in içeri çevirdiği topu Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunması son anda uzaklaştırdı.
59'uncu dakikada sol kanattan Mücahit'in ortasına vuran Hasek'in şutu auta gitti.
84'üncü dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Gökhan'ın sert şutu kaleci Szumski'de kaldı.
87'nci dakikada Yılport Samsunspor tehlikeli geldi. Sol kanattan gelişen atakta Yasin uzak direğe ortasına vuran Diomande'nin şutunu kaleci Szumski çıkardı.
Karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı.