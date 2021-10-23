Bursaspor seri istiyor

TFF 1. Lig'de küme düşme hattında bulunan Bursaspor geçtiğimiz hafta Boluspor'u evinde mağlup ederek sezonun 2. galibiyetini elde etmişti. Timsahlar yarın oynanacak karşılaşmada da Balıkesirspor'u mağlup ederek seri yakalamak istiyor.



Yeşil-beyazlıların, Bal-Kes'e karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. İki takımın daha önce oynadığı 8 resmi maçta Türk futbolunun köklü temsilcisinin 5 galibiyeti bulunyor. 1 maç berabere bitti. 2 maçı ise Balıkesirspor kazandı. Bursaspor bu maçlarda 16 gol atarken, 8 gol yedi. Teknik diröktör Özcan Bizati de mutlak galibiyeti hedeflediklerini söyledi.