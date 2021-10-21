Samsunspor'da Çapa dönemi

TFF 1. Lig'de Menemenspor yenilgisi sonrasında teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Samsunspor'un yeni hocası belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, Fuat Çapa'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik direktörlük kariyerinde şu ana kadar 15 takım çalıştıran 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam, son olarak geçen sezon Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da görev almış, 20 maç sonunda 22 Mart'ta lacivert-beyazlılardan ayrılmıştı. Fuat Çapa, bugün saat 11.00'de Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.