Altay dönemi

Son haftalarda sıkıntılı bir süreç geçiren Manisa FK, Naci Şensoy'la bir maça çıktıktan sonra yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör Turgay Altay oldu. 41 yaşındaki hoca, kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Altay, uzun yıllar Aykut Kocaman'ın ekibinde yer aldıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı almıştı. Altay, "Manisa FK gibi hedefleri olan bir takımda olduğum için mutluyum. Öncelikle kulübün DNA'sına uygun bir oyun kültürü oluşturarak kendime ait agresif, tutkulu ve ofansif bir antrenör takımı yaratmak istiyorum" dedi. Öte yandan Manisa ekibi, sportif direktörlük görevine Taner Savut'u getirdi.