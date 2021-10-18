İstanbulspor Tuzlaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Tuzlaspor mücadele etti. Karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada İbrahim Yılmaz kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor 10 puana yükseldi. Tuzlaspor ise 14 puanda kaldı. İstanbulspor gelecek hafta Keçiörengücü'ne konuk olacak, Tuzlaspor da Bandırmaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada ceza sahası içinde topu alan Eslem'in vuruşunu kaleci Mikulic kornere çeldi.

28. dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içinde oluşan karambolde İbrahim yerden yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0

36. dakikada ceza sahası dışında topu alan Topalli'nin sol tarafa bıraktığı pasta Ethemi'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mikulic kornere çıkardı.

61. dakikada ceza sahası dışında topu alan Ethemi'nin plase vuruşunu kaleci Mikulic son anda kornere çeldi.