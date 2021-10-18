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Adana’da özlem bitti

Ligin 9. haftasında Manisa'ya konuk olan Ad ana, rakibine şans tanımadı. Ozegovic'in 18 ve 32, Celil'in de 81. dakikadaki golüyle sahadan 3-0 galip ayrılan Adana, 4 haftalık galibiyet özlemine son verdi. Sait Karafırtınalar'ın öğrencileri puanını 9'a çıkarırken, Manisa da 9 puanda kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Adana’da özlem bitti
Ligin 9. haftasında Manisa'ya konuk olan Ad ana, rakibine şans tanımadı. Ozegovic'in 18 ve 32, Celil'in de 81. dakikadaki golüyle sahadan 3-0 galip ayrılan Adana, 4 haftalık galibiyet özlemine son verdi. Sait Karafırtınalar'ın öğrencileri puanını 9'a çıkarırken, Manisa da 9 puanda kaldı.
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