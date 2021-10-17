Lider yine takıldı

TFF 1. Lig'in 9. haftasında iki İstanbul ekibi karşı karşıya geldi. Lider Ümraniyespor ile zirve mücadelesi veren Eyüpspor, Ümraniye Stadı'ndaki mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. 18'de Camara'yla öne geçen Ümraniyespor, 19'da Umut Bulut'un golüne engel olamadı: 1-1. 43'te ise bu kez penaltıdan ağları sarsan tecrübeli golcü, takımını öne geçirdi: 2-1. 75'te sahne alan Napoleoni, maçın skorunu belirledi: 2-2. Bu sonuçla üst üste 2. beraberliğini alan Ümraniyespor 21, Eyüpspor ise 17 puana yükseldi.