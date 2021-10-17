Ankaragücü şahlandı!

Süper Lig'e dönmek isteyen Ankaragücü, fırtına gibi esmeye devam ediyor. Yenilgi yüzü görmeyen başkent ekibinin son kurbanı Bandırmaspor oldu. 18'de Guido Koçer'in golüyle geri düşen sarı-lacivertliler pes etmedi. 29'da Erdem'in ceza alanı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruş, ağlarla buluştu. Devre bu golle 1-1'lik eşitlikle geçildi.

PENALTI KAÇTI

48'de hakem penaltı noktasını gösterdi. Bandırma'da topun başına geçen Akabueze topu üstten dışarı gönderdi. 84'te Ankaragücü'nün kullandığı kornerde Sinan'ın içeri çevirdiği topla buluşan Yusuf Abdioğlu, voleyle topu ağlara gönderdi. 2-1'lik galibiyetle 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler 21 puana ulaştı ve lider Ümraniyespor'la puanları eşitledi.

'SAVUNMAYI ÇOK İYİ YAPTIK'

Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, zor bir deplasmanda kazanmayı başardıklarını dile getirdi. Erkmen, "Son bölümlerde rakip üstümüze geldi, kontraya çıkmaya çalıştık ama pozisyon bulamadık. Takım savunmasını çok iyi yaptık. Müsabakadan üç puanla ayrılıyoruz" dedi.

'BU MAÇA ÜZÜLDÜK'

BANDIRMASPOR Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi. Gürsel, "Penaltıyı değerlendiremedik, bugün nasip böyleymiş. Biz bu şekilde oynamayı sürdürürsek, sonuç da otomatikman gelecektir. Bu maç için üzüldük" diye konuştu.