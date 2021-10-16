Çıkış zamanı

Ligde istikrarlı performans ortaya koyamayan Boluspor'da, gözler yarın oynanacak Bursaspor maçına çevrildi. Milli maç arasını verimli bir şekilde geçirdiklerini belirten Teknik Direktör Reha Erginer, "Takım olarak iyi bir çalışma ortamı yakaladık. U-19 Milli Takımı'na giden oyuncularımız vardı. Onlar da herhangi bir sakatlık problemi olmadan aramıza döndü" ifadelerini kullandı.

SAHAYA YANSITACAĞIZ

Erginer, aranın ilk haftasını daha çok fiziksel ve taktiksel çalışma yaparak geçirdiklerini aktararak, "Bu hafta ise tamamen taktiksel olarak Bursaspor maçına göre hazırlandık. Oyun istikrarımızın olduğunu düşünüyoruz ama skor istikrarı yakalayamadık. İkisini birleştirmek istiyoruz. Bitiricilikte bir sıkıntımız var. Onları da arada fazla çalıştık. İnşallah bu çalışmalarımı maça yansıtırız" sözlerini sarf etti.