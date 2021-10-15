Alt liglerden haberler (15.10.2021)

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, taraftarları Ankaragücü maçına davet etti. 5 bin kişilik kapasite olduğunu belirten Göçmez, "600 kadar bilet sattık. Bizim beklentimiz en az 2 bin yönündeydi. İnanıyorum bu rakamlara ulaşacağız. Bu maçtaki en büyük gücümüz taraftarımız olacaktır. Herkesi bekliyorum" dedi. Biletler 8 TL'den satışa sunulmuştu.
AKİGOLAR'DA GÖKMEN UZATTI
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Akhisarspor'da, Gökmen Aydoğdu'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı. Altyapıdan yetişen 21 yaşındaki sağ bek, geçen sezon 12, bu sezon ise 1 karşılaşmada yeşilsiyahlı formayı giymişti.
ALTINORDU'NUN KRALI RECEP
Bu sezon Altınordu'nun vazgeçilmez ismi olan Recep Aydın, 8 haftada takımının skora en fazla katkı sağlayan isimiydi. Tüm maçlarda 720 dakika sahada kalan 31 yaşındaki orta saha, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçilmezlerinden olan tecrübeli oyuncunun skora katkı verdiği 4 maçta, İzmir temsilcisi 6 puan kazandı.
ÜSTÜNER VİRÜSE YENİLDİ
Çorum FK yardımcı antrenörü Bülent Üstüner (52), yaklaşık üç haftadır Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üstüner'in cenazesi, Mamak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Üstüner daha önce, Körfez FK, Pendik ve Fethiye gibi kulüplerde görev yaptı.
TAŞYÜREK KARŞIYAKA'YA
Cüneyt Biçer'le yollarını ayıran Karşıyaka'da, teknik direktör arayışında Ahmet Taşyürek ön plana çıktı. Geçen yıl Boluspor'u çalıştıran 49 yaşındaki hocayla anlaşma sağlandı. Öte yandan Kaf-Kaf'ta, futbol şube sorumlusu Celal Doğanalp görevi bıraktı.
KARDEŞ BALOTELLI ORTADA YOK!
Menemen'in Adana Demirspor'dan kiraladığı Enock Barwuah, bir kez bile kadroya giremedi. Mario Balotelli'nin kardeşi olan 28 yaşındaki İtalyan santrforun antrenman eksiği olduğu bildirildi. Barwuah, Balotelli transferi sonrası Adana Demir'e imza atmıştı.
DENİZLİ FORM TUTUYOR
Denizlispor'da Teknik Direktör Serhat Gülpınar, takımın fizik kondisyon açısından istedikleri seviyeye yakın bir noktaya geldiğini söyledi. Gülpınar, "Fiziksel olarak şu an yüzde 80-90 hazırız. Balıkesir'i yenerek önümüzdeki bay haftasını iyi geçmeliyiz" diye konuştu.