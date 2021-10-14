Alt liglerden haberler (14.10.2021)

BALIKESİRSPOR GALİBİYET İSTİYOR

Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmet Kamak, "İlk hafta takımı tanıma süreci ve değerlendirme süreci ile geçirdik. Savunma ve hücum üzerine takım çalışmaları yaptık. Denizlispor maçı üzerine taktik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kazanmak istiyoruz" dedi.

EROĞLU TAKIMINA İNANIYOR

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Erzurumspor'un kadro kalitesi anlamında ligin önemli takımlarından olduğunu belirtti. Başarılı hoca, "Bu ligde kolay maç yok. Her takım her takımdan rahatça puan alabiliyor. Takımıma güveniyorum. Maçı kazanabiliriz" diye konuştu.

KISA... KISA... KISA...



Denizli'de 5 maç oynayan Subotic, alacaklarını gerekçe gösterip ayrılmıştı. Sırp isim, FIFA'ya gidince Horoz'a transfer yasağı geldi. 2 milyon euro gerekiyor.



Menemen'in golcüsü Pote, gol orucunu Samsun maçında bozmak istiyor. Beninli santrfor, "Milli arada iyi çalıştık. İlk golümü atmak istiyorum" şeklinde konuştu.



Bir dönem F.Bahçe forması giyen Gökhan Emreciksin, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bismil'e transfer oldu. 37 yaşındaki futbolcu en son İzmirspor'daydı.