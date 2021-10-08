Son dakika transfer haberi: Altınordu'nun yıldızı Burak İnce'ye Sevilla kancası!

İspanya La Liga takımlarından Sevilla, Türk yıldıza kancayı taktı. TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen Burak İnce, İspanyol kulübünün radarına girdi.

Alman basınından Kicker, 17 yaşındaki genç futbolcuyu Sevilla'nın istediğini duyurdu. Haberde Arminia Bielefeld'le Bayer Leverkusen'in İnce'yi transfer etmek için Sevilla ile yarıştığı vurgulandı. Genç oyuncunun, Sevilla ile anlaşmasının daha muhtemel göründüğü belirtilirken Antonio Fernandez'in geri dönüşüyle birlikte Sevilla'nın, Burak İnce'nin gelişimini yakından izlediği kaydedildi.

Burak İnce'nin ayrıca Almanya'ya geçtiğimiz günlerde gelerek transfer görüşmesi yaptığı da hatırlatıldı. Genç futbolcu, orta sahada görev yapıyor ve sol ayaklı...