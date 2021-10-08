PFDK Hasan Kılıç'ın cezasını açıkladı! Ölen abisini anmıştı...

Samsunspor futbolcusu Hasan Kılıç, Ümraniyespor maçının 86. dakikasında attığı penaltı golüyle takımına 1 puanı getirmişti.
29 yaşındaki futbolcu golün ardından formasını çıkararak hayatını kaybeden ağabeyini anan bir tişört göstermişti.
Forma altındaki t-shirtte "Unutulmadın, unutulmayacaksın canım abim" yazısı bulunuyordu.
Kılıç, bu hareketinden dolayı geçtiğimiz günlerde PFDK'ya sevkedilmişti.
Bugün açıklanan PFDK kararlarına göre Hasan Kılıç, ihtar cezası aldı.
TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Aynı müsabakada Yılport Samsunspor Kulübü sporcusu Hasan Kılıç'ın, forma altına slogan içeren kıyafet giymesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.