Kazanacağız

TFF 1. Lig'de 2 maçtır kazanamayan ve düşme hattına gerileyen Bursaspor, milli arayı Kocaeli'de kamp yaparak değerlendiriyor. Kampta açıklamalarda bulunan Timsahlar'ın yeni teknik direktörü Özcan Bizati, ortak bir takım dili oluşturmaya başladıklarını belirterek, "Bu ligde maç maç gitmek gerekiyor. Bolu maçıyla başlıyoruz. Her maç gibi Bolu maçını da kazanmak istiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Fiziksel eksikliklerden dolayı taktiksel gerekleri uygulayamıyoruz. Bütün oynamaya çalışan bir takımımız var" ifadelerini kullandı.

FARKLI OYNAMAK İSTİYORUM

Bursaspor'da farklı oyun formatlarıyla oynamak istediğini vurgulayan Bizati, bunu çalışmalarını yoğun şekilde yaptıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Farklı oynamayı istiyorum ama elimizdeki oyuncu yapısına göre de hareket etmek zorundayız. Değiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda milli takımda olan oyuncularımız var bunlardan dolayı farklı formatları deneyemiyoruz. Üçlü formatı ben de oynamak istiyorum. Ama üçlüde dört tane iyi stoperimin olması gerekiyor, kanatları da tamamlarsam bu iş kolay" diye konuştu.