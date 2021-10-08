Alt liglerden haberleri sizler için derledik

ALTINORDU GÜÇLENDİ

TFF 1. Lig'de Menemenspor'u 1-0 yenerek 10 puanla milli maç arasına moralli giren Altınordu, milli ara sonrası çıkacağı zorlu karşılaşmalara sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Milli aradan sonra zorlu fikstür başlıyor. Rakipler güçlü, biz de güçlü hale gelmeye başladık" dedi.

HOROZLAR'DA GÜNDE ÇİFT İDMAN

Denizlispor, Balıkesirspor maçı hazırlıklarına dün başladı. Yeşil-siyahlılar, fiziksel ağırlıklı çalışmaların ardından dar alanda çift kale maç ile idmanı tamamlandı. Horozlar, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.

DİYARBEKİR'DE HAKEMLERE TEPKİ

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor'da hakemlere büyük tepki gösterildi. Son olarak Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenilen yeşil-kırmızılılarda Başkan Turan İlgin, geride kalan 6 maçta aleyhlerine 4 penaltı verildiğini belirtti.

AKHİSAR 3 MAÇTIR KAYIPLARDA

Beyaz Grup'a 11 yıl sonra düşerek sezona ilk 3 maçta 2 deplasman galibiyetiyle başlayan Akhisarspor, son 3 maçta 3 puanı bir arada göremedi. Akigolar, son olarak önceki gün sahasında Isparta'ya yenilip taraftarını üzdü.