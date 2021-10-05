Özbalta dönemi bitti

Manisa FK'de yönetime istifasını sunan teknik direktör Serkan Özbalta'nın bu talebinin kabul edildiği bildirildi. Lige 3 maçta 9 puanla iyi bir giriş yapan Manisa FK, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 11. sırada yer alıyor.
Manisa FK'de yönetime istifasını sunan teknik direktör Serkan Özbalta'nın bu talebinin kabul edildiği bildirildi. Lige 3 maçta 9 puanla iyi bir giriş yapan Manisa FK, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 11. sırada yer alıyor.