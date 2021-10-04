Samsun puanı kurtardı

TFF 1. Lig'de iki şampiyonluk adayının karşılaşmasında kazanan çıkmadı. Samsunsunspor, ligin namağlup lideri Ümraniyespor'u konuk etti. 18. dakikada Melih Okutan'ın ortasına kafayı vuran Tomane'nin şutu az farkla auta gitti. 22'de Del Vale'nin şutu Aykut'ta kaldı. 41'de Kayra'nın şutu üstten auta çıktı. 45'te Osman'ın ortasında Yasin kafayla topu içeri çevirdi. Gelen topa yükselen Ali Ülgen'in şutu az farkla auta çıktı. 66'da Hasan Kılıç'ın kafa vuruşu direğin üstünden çıktı. 76'da Yusuf Emre'nin pasında ceza sahası solunda topla buluşan Del Valle'nin şutu filelerle buluştu: 0-1. 84'te Glumac Bah'ı düşürünce penaltıya sebep oldu ve ikinci sarıdan atıldı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Hasan, skoru eşitledi: 1-1.